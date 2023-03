Alfametal, única empresa española en la categoría ‘Gestión de residuos y reciclaje’ incluida en el ranking FT1000

Alfametal, grupo industrial dedicado a la gestión, procesado y valorización de residuos metálicos férricos y no férricos, ha destacado a nivel europeo por su ritmo de crecimiento. Por primera vez desde su puesta en marcha, en el año 2016, la compañía ha sido incluida en la clasificación anual elaborada por el diario británico The Financial Times junto con el portal de análisis de datos, Statista, que identifican a las 1.000 compañías de más rápido crecimiento en Europa.

En la clasificación de este año, Alfametal es la única empresa española incluida dentro de la categoría “Gestión de residuos y reciclaje”. Su rápido crecimiento está marcado por el trabajo que la compañía viene realizando desde hace años con el firme objetivo de establecer una estructura y crecimiento de la actividad empresarial sólida, basada en procesos de I+D.

Este crecimiento se confirma con números. Y es que, en volumen de facturación, Alfametal ocupa el puesto número 1 en términos de facturación dentro de las empresas dedicadas a “Gestión de residuos y reciclaje”. Siguiendo este mismo criterio, la compañía es la 4ª empresa española que cuenta con un mayor volumen de actividad, de entre las empresas recogidas en el listado, mientras que a nivel europeo ocupa el puesto 33. Estas cifras permiten a Alfametal posicionarse como compañía del ecosistema en constante crecimiento y con voluntad de potenciar sus infraestructuras productivas orientadas al servicio tanto de recuperación como de distribución de materiales secundarios férricos y no férricos.

Crecimiento orgánico permanente, inversiones productivas e incorporación de nuevas plantas industriales

En el periodo estudiado, el crecimiento de Alfametal ha estado marcado tanto por un crecimiento orgánico muy sostenible así como por nuevas inversiones e incorporación de plantas industriales.

Con una clara voluntad de gestionar y valorizar los residuos férricos y no férricos para convertirlos en nuevas materias primeras, a través de su recuperación, transporte, almacenamiento, selección y comercialización en el mercado secundario de metales, la empresa establece las estrategias óptimas con las que maximizar y potenciar el proceso de revalorización para que a su vez resulta una actividad que contribuya al crecimiento del sector fomentando la preservación del medioambiente.

Como consecuencia de ello, en tan solo un año, Alfametal ha incrementado su facturación total pasando de los 50 millones de euros en 2020, hasta alcanzar los 164 millones de euros en el año 2021, lo que le ha supuesto ser la única empresa española en ser incluida el listado FT1000, en la categoría Gestión de residuos y reciclado.

Para cierre de 2022 Alfametal ha superado los 200 millones en línea con los planes de crecimiento de la compañía.