Huelga de transportistas canarios o la incongruente dimensión de la oficialidad

Será que uno ya está en ‘Las edades de Lulú’ o los años le dan otra perspectiva sobre lo que es lógico, racional o tener dos dedos de frente. Y hago esta primera reflexión para hacer referencia a la huelga de los transportistas de mercancías en Canarias.

Nos ponemos en antecedentes. El pasado mes de noviembre, cuando ya hubo el primer impulso de huelga de transportistas a nivel nacional por el tema de las bonificaciones al transporte, los canarios dijeron si… pero además… ‘a ver si es posible arreglar lo del tacógrafo y se aplica esa norma que nos dispensa de algunas cuestiones por aquello de ser territorio insular’.

Se llegaron a diferentes acuerdos -nacionales- pero los canarios se dieron una pausa hasta el mes de enero para ver si se conjugaban bien el tiempo, el verbo y el predicado.

Dos meses para que los señores de los sillones y despachos oficiales tuviesen tiempo de ir a Madrid, convencer a los suyos de igualar conceptos y venir con el ‘sí’ debajo del brazo. Pasan los meses y ¡¡¡Oooohhh!!! ‘Nos responden que no nos ajustamos’

Y primera pregunta ¿Has ido a Madrid a discutir el asunto cara a cara y le has puesto al de turno -a los de turno- que Canarias es una región ultraperiférica, que somos islas, que tenemos diferencias con toda España y que aquí todo es más complicado? ¿Has puesto claro a aquellos que Canarias y Baleares son islas y que hay normas que deberían estar igualadas? ¿Por qué permites que te digan no cuando a otros les han dicho si?

¿Has discutido o te has plegado a la disciplina de partido? —- Y aquí hago una salvedad: Hablo para todos y de todos los colores —- Porque, por lo visto, los que ahora mandan son los malos y el jefe obliga a pleitesía, pero los que no mandan tampoco protestan, se pliegan o no quieren discutir.

Y vuelvo a preguntar ¿Entonces para qué están los de aquí y para qué mandamos a un montón de ellos para allá? Si al final los de allá hacen y decretan lo que quieren ¿A qué van?

El caso, y volvemos al asunto, es que ni los que están, ni los que van, solucionaron el tema y tuvieron dos meses para eso. El caso es que ahora que los transportistas han gritado; a los de allá les importa un pimiento que grites porque los ‘míos’, los que tengo cerca tienen cubiertas sus particularidades, pero para Canarias, no. Te lo pongo claro: ¡No me importas! Tú no pintas nada…

El caso es que a los de aquí, viéndose con la cara colorada y con el pantalón bajado, constatando que la cosa va en serio, les entran las prisas por lo que no hicieron o no supieron hacer y se les ocurre pedir DOS AÑOS de moratoria para arreglar el asunto ¿¿¿¿????

Vamos a ver señ@rdecocheoficial y billetespagadosparairyvenir: Si no has sido capaz de hacerte oír en dos meses, ¿En dos años si? ¿Qué pasa? ¿Les vas a poner un sonotone para que te oigan y entiendan cómo es Canarias y sus necesidades o reivindicaciones? Y ¿Para eso DOS AÑOS?

El caso es que como los transportistas te dijeron que no, el viernes, ahora dices de reunirte el lunes… Y viene otra pregunta… Si tan preocupado estás por el desabastecimiento de las islas ¿Del viernes al lunes no están el sábado y el domingo?

Y ¿Qué me vas a solucionar el lunes, por decreto especial, que no puedes solucionar el sábado por la tarde? ¿Por qué esperar al lunes a las 12.00 horas, si la huelga empieza a las 00.00 horas? De verdad, no entiendo nada.

Estas son las cosas que me hacen volver al principio de esta incongruencia… O yo estoy en las edades de la lógica, la de tener dos dedos de frente y buscar cómo solucionar problemas…o vivo en un mundo paralelo… Pero, lo que sí tengo cada día más claro, es que los que cobran por el ‘pin’ en la solapa viven en otra dimensión.