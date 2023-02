La huelga del transporte en Canarias seguirá toda esta semana

Desde las doce de la mañana, el presidente del Gobierno de Canarias y los sindicatos y representantes de los transportistas de las islas se sentaron a negociar las opciones para que las demandas de los profesionales fuesen atendidas. Durante más de tres horas, las partes expusieron sus quejas y opciones de solución, pero después de ese tiempo y viendo que las opciones eran nulas, se dio por cerrada esta reunión «Sin acuerdo. No hay una solución actual a nuestros planteamientos y problemas. Por tanto, el paro sigue esta semana», afirmó, Roberto Jerez, presidente de la Asociación de Transportes de Mercancías -ASEMTRA-.

Desde primera hora de la mañana se notaba el ambiente de paro en los puertos canarios y la actividad era nula. La presencia de trabajadores en las puertas de las terminales y zonas de garajes de transporte no era intimidatoria, aunque si se impedía, en el puerto de La Luz y Las Palmas la salida de varios camiones, y la presencia policial en diferentes puntos se tornaba preventiva.

A lo largo de la mañana los grupos de trabajadores que estaban en los puertos informaban a todo aquel que los solicitaba y, por ejemplo, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, sólo una empresa movió cuatro contenedores, pero por cuestiones circunstanciales y no pasó de ahí. Y es que hay que decir que el paro del transporte en las islas ha sido casi absoluto, con un 95 por ciento de seguimiento.

Puestas así las cosas, la reunión se tornaba más que esencial para desbloquear el tema, pero los propios interlocutores indican que «no va a ser fácil», y es que las excepciones al uso del tacógrafo en las islas, como espacios de menos de 2.300 km., no la ven los técnicos y/o directivos políticos de la Administración española, cuando la normativa europea sí lo contempla las opciones de uso del tacógrafo en Canarias «porque Canarias reúne los requisitos de insularidad y kilómetros cuadrados de superficie y ninguna isla está conectada» por lo que se puede hacer si se quiere, señaló Jerez.

Los transportistas no quieren un ‘cero’ radical. Es decir, están de acuerdo con los controles de jornada laboral para evitar abusos y sobre explotación, pero hay aspectos de la norma que se pueden obviar, como es el del descanso obligatoria cada cuatro horas, «pues en las isla no hay trayectos de tanto recorrido».

La otra realidad y es que esa es la parte que el ciudadano no entiende, es cómo el Ejecutivo canario tolera que estas demandas no se hayan previsto en negociaciones anteriores con el ministerio de turno, siendo conscientes de que en algunas zonas del territorio español sí se aplican. Y otra es que tienen que ser conscientes que Canarias vive de las mercancías que llegan por los puertos y se transportan en camiones porque no hay otro sistema.

Jerez finalizó su breve comparecencia indicando que los problemas de desabastecimiento podrían llegar a finales de semana si no se llega a un acuerdo.