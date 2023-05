El Puerto de Tarragona incorpora dos drones para reforzar la seguridad integral de las instalaciones portuarias

La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) quiere mantener su liderazgo en seguridad dentro del sistema portuario estatal. Esta adquisición forma parte de la estrategia del Port para contar con equipamiento tecnológico de última generación y personal propio especializado en seguridad.

La seguridad del Puerto de Tarragona cuenta a partir de hoy con dos nuevos drones para reforzar y mejorar la gestión de las emergencias. La incorporación de las dos unidades de drones, permitirá una mejora en las operativas ordinarias de control y vigilancia del recinto portuario, el control medioambiental y el soporte en la gestión de emergencias, lo que permite mantener el liderazgo de la APT en gestión seguridad dentro del conjunto del sistema portuario estatal.

La empresa Baysan Quality Pro, SL entregado este viernes las dos unidades UAS (Unmanned Aerial System), como empresa adjudicataria del expediente de contratación abierta “Adquisición de dos equipos UAS-Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (drones)”, por un importe de adjudicación de 38.308,60 € (iva incluido). Los drones presentan características diferentes y complementarias. En primer lugar, la unidad Mavic 2 Enterprise Advanced va equipada con cámara visual de alta definición, cámara térmica, foco y altavoz, así como la última tecnología en sistemas de control y mando del equipamiento. Por otro lado, la unidad Mavic 300 RTK, equipada con cámaras de visión en alta definición e infrarroja, así como cámara térmica e igualmente la última tecnología en sistemas de control y mando del equipamiento.

Seguridad integral en el Puerto

La adquisición de estos equipamientos es un paso más en el proyecto de gestión de unidades UAS (drones) vinculados a la mejora continua de la seguridad del Puerto de Tarragona, que permitirán una vigilancia y el control perimetral del recinto portuario desde el aire con más campo visual, mayor precisión y más inmediatez, así como el apoyo en tareas de control medioambiental y gestión de emergencias.

El Puerto de Tarragona cuenta hoy con un equipamiento tecnológico de última generación y personal propio altamente especializado y formado para prestar servicios de soporte en los usos relacionados con la seguridad.

Tarragona es el único puerto del estado que cuenta con una ISO 22320 de Gestión de Emergencias, fruto de su constante esfuerzo por mejorar los procesos de información y toma de decisiones en situación de crisis, en la mejora continua de los procedimientos definidos en los planes de emergencias (PAU, PIM, etc.) y en la formación integral de su personal y de éste con los cuerpos de seguridad (Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, etc.), equipos de salvamento (SASEMAR, Cruz Roja, SEM) y equipos de emergencias (Protección Civil, Bomberos de la Generalidad de Cataluña, Bomberos Parque Químico, etc.).

Proceso de implementación

El próximo mes de octubre finalizará el proceso de implantación de los vuelos de drones para la realización de tareas de soporte y refuerzo de la seguridad. El despliegue de este nuevo servicio se considerará terminado una vez esté aprobada la declaración de la APT como operador de dron y realizada la formación y el proceso de capacitación del personal de la Policía Portuaria, encargada del pilotaje de estas unidades.

En el proceso de implementación y operación de las unidades UAS (drones) la APT ha contado con la ayuda y asesoramiento de Senasa, sociedad mercantil estatal, que proporciona asistencia técnica especializada a las entidades públicas del sector aeronáutico español en numerosas áreas: seguridad operacional y física, navegación aérea, meteorología, aeropuertos, servidumbres aeronáuticas y sostenibilidad medioambiental, entre otras, constituyendo además un referente internacional en formación y capacitación técnica. Además desarrolla las líneas de negocio de consultoría, formación de controladores aéreos, formación de pilotos de UAS, mantenimiento y operación de aeronaves.