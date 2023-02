Empresas canarias participan en el proyecto del cable submarino de telecomunicaciones del Océano Atlántico

Boluda & Suárez General Cargo S.L., empresa canaria perteneciente a un grupo empresarial con más de 180 años de experiencia en el sector del transporte naval, realizó en 2022 el trasbordo de más de 6.000 km de un cable submarino de telecomunicaciones que ahora conecta al Océano Atlántico internacionalmente. Esta operación es parte de la logística previa a la instalación del cable, donde la empresa es partícipe del trasbordo del mismo, que ha tenido lugar lugar en el Puerto de Las Palmas. Este cable submarino forma parte del hub que comunica Egipto, Marsella, Tokio o Singapur, con muchas otras localizaciones.

La hazaña consistió en el apoyo logístico y trasbordo del cable submarino a cargo de B&S Cargo, miembro de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport). En particular, llamar la atención sobre la mayor de estas operaciones con 2.000 km que, en tan solo 25 días, se completó el trasbordo del cable.

Para lograr este caso de éxito, la empresa ha contado con el apoyo de asesoramiento y económico de PROEXCA, como miembro del consorcio de la Enterprise Europe Network en Canarias. Para ello, fue especialmente útil la organización de varias misiones comerciales organizadas por PROEXCA y FEDEPORT, en el marco de su acuerdo de colaboración, durante las cuales representantes de Boluda & Suárez General Cargo S.L. visitaron diversos puertos europeos. Además, la empresa participó en actividades estratégicas para el sector, como un webinario sobre financiación europea en el sector naval que fue facilitado desde la EEN.

Más de 50 empleos directos creados

Los beneficios no han tardado en materializarse. Esta acción ha permitido aumentar la cadena de valor hasta los 5 millones de euros anuales. Asimismo, se han creado más de 50 empleos directos con esta iniciativa y otros 250 empleos más de forma indirecta e inducida. No obstante, este no es más que el principio. Estas iniciativas son solo una pequeña parte de la estrategia que coloca a Boluda & Suárez en un escenario internacional. La empresa mantiene sus previsiones de crecimiento y desde la Enterprise Europe Network en Canarias se continuará ofreciendo el apoyo y el asesoramiento que requieran para fomentar su estrategia de internacionalización en los mercados exteriores.