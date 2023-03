Entregados los premios Excellence Cruises 2023

El Auditorio de Tenerife fue anoche es escenario donde los cruceros, empresas navieras, consignatarias y el turismo vacacional de mar se situaron como protagonistas. La gala de Premios Excellence de Cruceros 2023, reunió a los principales ejecutivos de las compañías de cruceros junto a autoridades, turoperadores, consignatarios, puertos, agentes de viajes, profesionales, empresarios y proveedores del sector de Tenerife y Canarias.

No faltó prácticamente nadie de los que están vinculados a los puertos y que, de una u otra forma, están vinculados al sector del turismo vacacional, pero es que, además, también estaban muchos de los responsables de entidades públicas y privadas que de alguna manera también influyen en las opciones del turismos en las islas.

Tras una entrada ya festiva con Los Joroperos como animadores, el acto comenzó con una alocución de Virginia López, directora ejecutiva de CruisesNews y de los premios Excellence en las que, además de agradecer la presencia, alabó el trabajo desarrollado a lo largo de 2022 y la buena perspectiva de crecimiento para estea año y próximas temporadas.

López señaló su satisfacción por poder reunir al sector naval/turístico de forma anual y que, incluso, en épocas más complicadas, siempre el sector estuvo ahí para responder y no paralizar los proyectos que implican al turismo.

Una vez que tomaron la palabra para dar la bienvenida el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez -quien señaló que se reforzarán próximamente las zonas de atención a los cruceros- y de Carlos González, presidente de la Autoridad Potuaria de Tenerife, comenzó la entrega, numerosa entrega de premios y galardones.

• Mejor Barco en el Mediterráneo – Wonder of the Seas (Royal Caribbean International)

• Mejor Barco en el Norte de Europa – MSC Grandiosa (MSC Cruceros)

• Mejor Compañía Fluvial – Croisieurope

• Mejor Puerto Español – Port de Barcelona

• Mejor Naviera Primer Crucero – Costa Cruceros

• Mejor Destino de Cruceros – Islas Griegas

• Mejor Tripulación – Royal Caribbean International

• Mejor Naviera Premium – Celebrity Cruises

• Mejor Naviera Familiar – MSC Cruceros

• Mejor Naviera de Lujo – Silversea Cruises

• Mejor Imagen de Marca entre Consumidores – MSC Cruceros

• Mejor Entretenimiento – Norwegian Cruise Line

• Mejor Gastronomía – Oceania Cruises

• Mejor Relación Calidad-Precio – Costa Cruceros

• Mejor Itinerario – Celestyal Cruises 3 Continentes

• Mejor Reconocimiento de Marca entre Agencias de Viaje – Royal Caribbean International

Finalizado este apartado cuyo resultado es la suma de los votos de los cruceristas y agencias de viajes, durante el evento también se hizo entrega de los reconocimientos especiales que la Autoridad Portuaria de Tenerife quiso dar a las empresas, colectivos y entidades vinculadas a los puertos tinerfeños por el apoyo constante durante la pandemia y en la promoción comercial del tráfico de cruceros a lo largo de los últimos años. En este sentido el primer galardón fue para TUI Cruises, por el exclente trabajo desarrollado también durante la crisis del volcán de La Palma, y donde TUI estuvo para demostrar que la isla, con volcán en activo, seguía siendo un atractivo turístico y que no había condicionantes para parar la actividad.

Asimismo se entregaron premios especiales a:

• Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL)

• Loro Parque

• Comunidad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

• Servicio Canario de Salud

• Sanidad Exterior

• Servicio de amarradores

• Servicio de Prácticos

• Servicio de Remolcadores

• Policía Portuaria

• Asociación Provincial de empresas Consignatarias y Estibadoras de Buques de Santa Cruz de Tenerife (ACOESTE)

• Santa Cruz Terminal, S.L. (Carnival Corp.)

Por su parte, Cruises News Media Group a la Fundación Costa Cruceros, por su programa de aprovechamiento de comida 4GoodFood y apoyo al cultivo de la zostera marina del Chef Angel León, y Swan Hellenic Cruises, por su apoyo a la investigación del universo con el Instituto SETI.

Los premios Excellence de Cruceros, cuya primera edición se celebró en 2008 en Barcelona, son resultado de una macro encuesta realizada a cruceristas y agentes de viaje nacionales y son una marca de CruisesNews Media Group, organizadora del International Cruise Summit en Madrid y editora de la revista CruisesNews.

Esta edición ha sido promovida y patrocinada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con otros organismos públicos y privados como Puertos del Estado, Turismo Islas Canarias, Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de la Palma, Cabildo de El Hierro, Cabildo de la Gomera, Fred Olsen Shipping Solutions, Cepsa, Puertos Canarios y Cruises Atlantic Islands.