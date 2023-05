Dos ingenieros de caminos ejercen su derecho de rectificación ante una información publicada en Infopuertos

El pasado día 8 de mayo, publicamos un artículo denominado Bien, mal o como en Las Palmas. Como quiera que este medio es escrupuloso y la publicación de notas de rectificación es una obligación legal para todos los medios recogida en la Ley Orgánica 2/1984, aunque ello no presuponga que la información original sea errónea y tampoco que lo recogido en esa nota de rectificación sea verdad, publicamos las dos notas de rectificación recibidas en relación al artículo mencionado.

La primera nota de rectificación ha sido remitida por Esteban Del Nero Benéitez y la segunda por José Daniel López, las cuales transcribimos en su integridad.

AL DIRECTOR DEL PERIÓDICO DIGITAL INFOPUERTOS ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LA NOTICIA “BIEN, MAL O COMO EN LAS PALMAS” DEL PERIÓDICO DIGITAL INFOPUERTOS DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023.

En la sección “Atando cabos” del periódico digital INFOPUERTOS se ha publicado con fecha de 8 de mayo 2023 (10:29 h) una noticia Bien, mal o como en Las Palmas (https://infopuertos.com/bien-mal-o-como-en-las-palmas/?amp=1), sobre la cual quiero ejercer el derecho de réplica y de rectificación que me ampara por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, toda vez que en misma se señala información sesgada, no contrastada y con evidente falta de veracidad en lo que a mí se refiere.

Firmada por D. Antonio Rodríguez, en la misma se llevan a cabo insinuaciones y generalidades descalificatorias contra los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) y Jefes de Área de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), por actuaciones supuestamente ilegales/irregularidades cometidas por los mismos o situaciones hipotéticamente anómalas de disfrute de derechos “no legítimos”.

En primer lugar, a partir del acuerdo de 27 de marzo 2023 del Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria de Las Palmas que figura en su web, en el organigrama actual de la ésta solo aparecen dos Jefaturas de Área, una la ostenta quien suscribe, que, coincidentemente, también dispongo de la titulación de ICCP: tres en total en plantilla, uno de ellos parcialmente jubilado.

Resultando un colectivo tan escaso y formado por técnicos perfectamente identificable en ambos casos, se vierte sobre todos ellos, fundamentalmente en la segunda parte del escrito, una mancha de turbia sospecha a través de la siguiente información genérica, confusa, ambigua, tergiversada, e inveraz, en lo que a mí respecta, que transcribo a continuación:

“A nadie se le escapa que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas mantiene un conflicto con alguno de los ingenieros de camino que prestan sus servicios en Puertos de Las Palmas, y que por mor de la circunstancias han optado por mantener una posición poco o nada colaborativa, e incluso beligerante, hasta el punto de atacar a uno de los proyectos más necesarios para el desarrollo futuro del puerto, como es la 4ª fase de la ampliación del Dique de La Esfinge. Proyecto que por otro lado, en su fases anteriores, el Colegio no emitió ningún informe ni valoración, y que terminó en un lío judicial que aunque sin condenas por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, dijo de este proyecto, que tenía un presupuesto de cerca de 50 millones de euros y estaba financiado en un 70% por fondos europeos, que era un ejemplo de “más que deficiente” gestión e “ineficiencia” en la administración de los recursos públicos. Aunque el quebranto ocasionado por los defectos en el proyecto y la ejecución de la obra no han podido ser aún oficialmente cuantificados, Puertos Las Palmas ha perdido ya más de 20 millones de euros debido a la retirada de subvenciones europeas (más de 11 millones) y a las actuaciones que ha debido acometer para solventar esas deficiencias (en torno a los 8 millones).

El juez hace suyas las conclusiones del “claro, exacto y brillante” informe de la Fiscalía, un informe que, si bien considera que no concurren los elementos para concluir que ha habido delito, al no quedar acreditada la intencionalidad ni el contubernio, lanza un duro reproche a los intervinientes en el proceso, a quienes acusa de incurrir en “graves y groseros errores” en el desempeño de su trabajo, en algunos casos, en una “más que alarmante (por exigible)” falta de coordinación en otros y, en definitiva, en una “falta del más mínimo celo en el cumplimiento de las obligaciones que por su condición profesional y/o laboral les eran exigibles”.

Nada ha dicho el Colegio de Ingenieros de Caminos en estos años cuando se les otorgaba una plaza en la administración pública solo por ser ingenieros de caminos, incluso ocupando plazas de otras áreas: jurídicas o financieras, y ahora ponen el grito en el cielo cuando otros ingenieros desarrollan responsabilidades que ellos consideran exclusivamente suyas.

Dos de los ingenieros de caminos actuales del Puerto de Las Palmas, son aquellos que se les otorgó una jefatura de área, sin otro requisito que haber sido director del Puerto, sin oposición en la administración pública, designados por una prerrogativa que estuvo en vigor hasta el año 2011, y sin que nadie levante la voz, por gestiones que han llevado al Puerto de Las Palmas a perder decenas de millones de euros por

suspensiones de obras y financiaciones más que dudosas”

Ante lo que manifiesto:

Primero. Nunca he tenido ninguna relación profesional ni técnica con el proyecto ni con la obra de La Esfinge a la que se alude en la noticia.

Segundo. No accedí a la APLP por ser ICCP, sino mediante concurso oposición en 1991 del MOPU (Organismos Autónomos), pública y abierta, con destino en la Junta del Puerto de Las Palmas como Jefe de Servicio Económico-Administrativo. Por mandato de la Ley 27/1992, con fecha 01/01/1993 me integré laboralmente en la APLP. Desconozco con certeza si alguien ha entrado en la misma sin proceso selectivo y solo por su titulación. Pero no es mi caso. Ni el de funcionarios públicos que ostentando tal condición se han integrado en la APLP en varias ocasiones; como en todo el sistema portuario español al haber superado previamente una oposición. Y no todos eran ICCP. Por ejemplo, una funcionaria pública Jefa de Área proveniente de la IGAE antes de 2010. Sugiero que antes de realizar afirmaciones tan rotundas, investiguen con rigor quiénes y cuando pudieron ingresar sin proceso selectivo y solo por su titulación desde la vigencia de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Tercero. Accedí a la categoría de Jefe de Área en 2004, por designación de Puertos del Estado a los exdirectores; para todos, fueran ICCP o de otras titulaciones como Capitanes de la Marina Mercante o Licenciados en Derecho. La posterior Ley 7/2007,del EBEP regula el sistema de promoción interna en las instituciones públicas no funcionariales del sector público estatal, como esta APLP. A estos efectos, desde 2016 hay normas al respecto de Puertos del Estado e informes de la Abogacía del Estado.

Cuarto. Cuando he ostentado responsabilidades en la Autoridad Portuaria sobre materias jurídicas o económico-financieras, no solo disponía de titulación suficiente para ello, Licenciatura en Derecho o Master MBA en Gerencia de Empresas, sino que precisamente a esta última fue a la que accedí en mi ingreso en 1991, como acabo de señalar.

Resulta decepcionante que información que puede afectar a la reputación de una Administración Pública y de un empleado público sea tratada de una forma tan frívola, sin comprobación de datos y contraste del relato con las otras partes implicadas. Pareciera que una sola fuente estuviera en posesión de la verdad absoluta, sin que nada puedan decir al respecto los afectados ni los Tribunales de Justicia, en el pasado y en el futuro. Por ejemplo, no es correcto afirmar que desde 2011 no haya accedido nadie a la categoría de Jefe de Área en esta APLP, porque lo hicieron al menos dos trabajadores, en 2012 y 2014 Amén de haberse producido otras promociones laborales fuera de convenio, con las normas de Puertos del Estado y EBEP en vigor, de las que se podría investigar y evaluar su rigor y ajuste a la legislación, si tan interesados en ello parecen estar en su diario.

Es por todo lo anterior que, de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Ley Orgánica del Derecho de Rectificación, y reservándome el ejercicio de las acciones legales que pudieran asistirme como perjudicado en mi prestigio e imagen personal y profesional por la información difundida, SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, y proceda a la publicación en el diario digital Infopuertos de la rectificación de la noticia mencionada en el encabezado.

Esteban Del Nero Benéitez

ASUNTO: SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LA NOTICIA DEL PERIÓDICO DIGITAL INFOPUERTOS DE FECHA 8 DE MAYO DE 2023, TITULADA “BIEN, MAL O COMO EN LAS PALMAS” FIRMADA POR ANTONIO RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El periódico digital INFOPUERTOS en fecha 8 de mayo de 2023 ha publicado una noticia con titular “Bien, mal o como en Las Palmas”, accesible en la web en: https://infopuertos.com/bien-mal-o-como-en-las-palmas/

SEGUNDO.- Dicha noticia se refiere a mí dado que soy uno de los dos jefes de área, ingenieros de caminos y exdirectores del Puerto de Las Palmas.

Asimismo, en dicha noticia se vierten informaciones “inexactas y cuya divulgación me puede causar perjuicio” en los siguientes párrafos del artículo (el subrayado y la aclaración son míos):

“ Y no lo dicen en la casa común (Se refiere a Puertos del Estado) por cómo actúan o han actuado los diferentes presidentes que ha pasado por el sillón de mando, más bien se refieren a cómo sus directivos y técnicos actúan ”

“ A nadie se le escapa que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas mantiene un conflicto con algunos de los ingenieros de caminos que prestan sus servicios en Puertos de Las Palmas, y que por mor de las circunstancias han optado por mantener una posición poco o nada colaborativa, e incluso beligerante , hasta el punto de atacar a uno de los proyectos más necesarios para el desarrollo futuro del puerto, como es la 4ª fase de la ampliación del Dique de La Esfinge.”

Proyecto que por otro lado, en su fases anteriores, el Colegio no emitió ningún informe ni valoración, y que terminó en un lío judicial que aunque sin condenas por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, dijo de este proyecto, que tenía un presupuesto de cerca de 50 millones de euros y estaba financiado en un 70% por fondos europeos, que era un ejemplo de “más que deficiente” gestión e “ineficiencia” en la administración de los recursos públicos. Aunque el quebranto ocasionado por los defectos en el proyecto y la ejecución de la obra no han podido ser aún oficialmente cuantificados, Puertos Las Palmas ha perdido ya más de 20 millones de euros debido a la retirada de subvenciones europeas (más de 11 millones) y a las actuaciones que ha debido acometer para solventar esas deficiencias (en torno a los 8 millones).

El juez hace suyas las conclusiones del “claro, exacto y brillante” informe de la Fiscalía , un informe que, si bien considera que no concurren los elementos para concluir que ha habido delito, al no quedar acreditada la intencionalidad ni el contubernio, lanza un duro reproche a los intervinientes en el proceso, a quienes acusa de incurrir en “graves y groseros errores” en el desempeño de su trabajo, en algunos casos, en una “más que alarmante (por exigible)” falta de coordinación en otros y, en definitiva, en una “falta del más mínimo celo en el cumplimiento de las obligaciones que por su condición profesional y/o laboral les eran exigibles”.

“Nada ha dicho el Colegio de Ingenieros de Caminos en estos años cuando se les otorgaba una plaza en la administración pública solo por ser ingenieros de caminos, incluso ocupando plazas de otras áreas: jurídicas o financieras , y ahora ponen el grito en el cielo cuando otros ingenieros desarrollan responsabilidades que ellos consideran exclusivamente suyas.

Dos de los ingenieros de caminos actuales del Puerto de Las Palmas, son aquellos que se les otorgó una jefatura de área , sin otro requisito que haber sido director del Puerto, sin oposición en la administración pública, designados por una prerrogativa que estuvo en vigor hasta el año 2011, y sin que nadie levante la voz, por gestiones que han llevado al Puerto de Las Palmas a perder decenas de millones de euros por suspensiones de obras y financiaciones más que dudosas ”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho de rectificación que me ampara por ley, recoge “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación (BOE núm. 74, de 27 de marzo de 1984), y especialmente con sus artículos primero al quinto.

SEGUNDO.- NOTICIA DE RECTIFICACIÓN QUE SE SOLICITA.

“José Daniel López López en el ejercicio del derecho de rectificación manifiesta que en la noticia del periódico digital INFOPUERTOS publicada en la web https://infopuertos.com/bien-mal-o-como-en-las-palmas/, de fecha 8 de mayo del 2023 titulada ‘“Bien, mal o como en Las Palmas”, se hace referencia a mi persona, y se vierte información inexacta que me afecta y cuya divulgación me causa perjuicio.

“En primer lugar aclarar que el interlocutor legal y real con Puertos del Estado por parte de las Autoridades Portuarias es el Presidente del Puerto, no los técnicos que lo hacen solo de acuerdo a las funciones que les otorga o cambia cada Presidente, responsable de los recursos humanos y su coordinación, de acuerdo a la delegación del Consejo de Administración, proponiendo también al Director del Puerto.

Es absolutamente falso que yo “haya optado por mantener una posición poco o nada colaborativa, e incluso beligerante, hasta el punto de atacar a uno de los proyectos más necesarios para el desarrollo futuro del puerto, como es la 4ª fase de la ampliación del Dique de La Esfinge”, este aspecto se puede contrastar con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ya que yo no he tenido ningún tipo de intervención al respecto, también se puede contrastar con el contenido de la sentencia 1155/2017 del TSJC- Sala de lo social.

Es absolutamente falso la referencia a mi sobre “gestiones que han llevado al Puerto de Las Palmas a perder decenas de millones de euros por suspensiones de obras y financiaciones más que dudosas”.

Al respecto, yo ni redacté, ni firmé, ni aprobé el mencionado proyecto que es referido en el citado auto del Magistrado como grave y grosero error.

De acuerdo con los informes de Puertos del Estado del año 2015 referidos a la anterior obra de la Esfinge de Puerto del Estado es absolutamente falso que se retiraran 11 millones de subvenciones europeas, ya que fueron compensadas, y en cualquier caso la descertificación de esas unidades no se refieren a actuaciones mías, son de la UTE Contratista y fueron supervisadas por otros técnicos de la APLP.

Respecto a las actuaciones que se han debido acometer para solventar esas deficiencias (en torno a los 8 millones), en los informes de Puertos del Estado se estimaban en 2,5 millones de euros y se exigía a la autoridad Portuaria que obligase a la UTE Contratista a realizar dichas rectificaciones.

Respecto al auto del Magistrado citado en la noticia, que incluye el informe del Fiscal, soy citado en dos ocasiones:

“…existía un déficit de bloques de hormigón en el planteamiento, que necesariamente debería ser solventado en el futuro … debiendo … Sr López … tomar una decisión respecto al modo y forma de resolver esa cuestión, adoptándose como solución menos traumática para los intereses del erario público, el acopio, transporte y colocación de bloques existentes sobrantes …” (Página 4 del Auto).

(Página 4 del Auto). “En cuanto al elemento objetivo del tipo, al momento de integrar el elemento cognitivo desde la perspectiva del funcionario, en modo alguno, se puede afear nada a D. José Daniel López López” (Página 10 del Auto).

La noticia menciona que ingenieros de caminos han ocupado plazas de otras áreas jurídicas o financieras. Yo no he ocupado ninguna plaza jurídica, si bien sí he ocupado la plaza de jefe del área económica, en mi doble condición de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 1987 y licenciado en ciencias Económicas y Empresariales por la UNED desde el año 2000 Además soy Doctor en Economía cum laude por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2014”.

A la vista de lo anterior, SOLICITO que se tenga por presentado este escrito, y proceda la INFOPUERTOS la rectificación de la noticia referenciada.

En las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2023

Fdo. José Daniel López López